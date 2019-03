Arisa in tour nel 2019: le date dei concerti della cantante che ha partecipato a Sanremo con Mi sento bene e le informazioni sui biglietti.

Dopo Sanremo, Arisa è pronta a emozionare il pubblico nei suoi concerti del 2019. La cantante di Mi sento bene, che sul palco dell’Ariston, pur nella sfortuna per un malanno di stagione, ha conquistato comunque la top ten, partirà in tour il 26 marzo e sarà in giro per i club italiani fino all’11 aprile.

Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi nuovi appunamenti dal vivo di Rosalba Pippa.

Arisa, i concerti del 2019: le date e i biglietti

Il nuovo tour di Arisa, che promuoverà l’album Una nuova Rosalba in città, partirà il 26 marzo dall’Afterlife di Perugia. Il giorno dopo l’artista arriverà a Roma, al Largo Venue, mentre il 29 si esibirà a Milano ai Magazzini Generali e il 30 al Viper Theatre di Firenze.

Ad aprile la tournée proseguirà con cinque date: si parte il 5 aprile con il Teatro Mascagni di Livorno; il 6 è la volta del Vidia Rock Club di Cesena; l’8 toccherà all’Hiroshima Mon Amour di Torino; il 10 all’Hall di Padova; infine si chiude al Latteria Artigianale Molloy di Brescia l’11.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Arisa, Una nuova Rosalba in città: tracklist

Il nuovo album di Arisa è uscito l’8 febbraio 2019, nel pieno dei giorni di Sanremo. Di seguito la tracklist integrale del disco, che verrà presentata durante il tour nei club:

1 – Dove non batte il sole

2 – Tam Tam

3 – Mi sento bene

4 – Gli amanti sono pazzi

5 – La domenica dell’anima

6 – Minidonna

7 – Una nuova Rosalba in città

8 – Vale la pena

9 – Quando c’erano le lire

10 – Così come sei

11 – Il futuro ha bisogno d’amore

12 – Amarsi in due

Di seguito il video di Mi sento bene, il brano cantato da Arisa sul palco dell’Ariston sia da solista che in duetto con Tony Hadley: