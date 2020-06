Nek, i concerti del 2020: le date e i biglietti dell’amato cantautore di Sassuolo dopo l’evento speciale dell’Arena di Verona.

Nek è atteso in estate da nuova musica dal vivo in Italia, nonostante il Coronavirus. Il nuovo tour dell’artista di Sassuolo è una risposta al periodo difficile. Solo chitarra e voce, il cantautore ha deciso di rimettersi in gioco per lanciare un segnale e aiutare i lavoratori dello spettacolo.

Scopriamo tutte le date finora confermate e le informazioni sui biglietti di questi concerti speciali.

Nek, i concerti del 2020: le date

Andiamo a scoprire il calendario con tutte le date di Nek in Italia nell’estate del 2020:

– 28 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (Pisa)

– 20 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno)

– 21 agosto a Villa Bertelli, Forte dei Marmi (Lucca)

Nek

Il cantautore ha spiegato che quest’estate avrebbe dovuto fare un tour vero e proprio per supportare il suo nuovo album, ma ha ovviamente dovuto rinviare tutto. Quando però gli sono arrivate alcune proposte per esibirsi, in condizioni diverse, in location particolari, ha deciso di mettersi alla prova.

Ma c’è di più. Spiega l’artista: “Ho voluto coinvolgere Music Innovation Hub, una realtà che sta dando sostegno ai professionisti del mondo della musica attraverso un fondo dedicato, a cui darò anch’io un mio contributo, con i miei compensi di queste date. Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale. Niente band, niente scenografie. Vi guarderò negli occhi, solo io con la mia chitarra“.

Concerti di Nek: i biglietti

I biglietti per i concerti di Nek sono disponibili dal 25 giugno sul circuto TicketOne.

Sarà un’occasione davvero unica per Filippo per abbracciare i propri fan e festeggiare con loro gli oltre trent’anni di onorata carriera. Una carriera costellata di successi come Laura non c’è: