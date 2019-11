Biagio Antonacci: il calendario con le date dell’instore tour per il nuovo album Chiaramente visibili dallo spazio.

Nella settimana dell’uscita del suo nuovo album, Chiaramente visibili dallo spazio, Biagio Antonacci ha finalmente ufficializzato le date per l’instore tour che lo porterà a supportare il suo nuovo disco in giro per l’Italia, permettendogli d’incontrare da vicino i suoi fan.

Andiamo a scoprire il calendario completo degli appuntamenti con i firmacopie del cantautore di Rozzano.

Biagio Antonacci: l’instore tour di Chiaramente visibili dallo spazio

Si parte da Milano domenica 1° dicembre. L’artista farà tappa al Mondadori Megastore di Piazza Duomo alle ore 16. Il 5 dicembre toccherà invece a Bari, alla Feltrinelli di Via Melo, dalle ore 17.30.

Solo due date per ora. Una al nord, una al sud, per cercare di venire incontro a un numero il più grande possibile di fan.

Questo il post con l’annuncio di Biagio:

Biagio Antonacci: Chiaramente visibili dallo spazio

Dopo il tour negli stadi con Laura Pausini, Biagio è tornato finalmente con propria musica. Il nuovo album, Chiaramente visibile dallo spazio, è già stato anticipato da un singolo, Ci siamo capiti male, che ha conquistato il cuore di tutti i suoi fan.

Dal 29 novembre sarà disponibile però nei negozi l’intero lavoro discografico del cantautore, che torna così a due anni di distanza da Dediche e manie. Un lavoro che con tutta probabilità sarà seguito anche da un nuovo tour nel 2020 (rimaniamo in attesa delle date).

Questa la tracklist del nuovo album:

1 – L’amore muore

2 – Ci siamo capiti male

3 – Beata te

4 – Per farti felice

5 – Parigi sei tu

6 – Ti saprò aspettare

7 – Averti

8 – Chiaramente visibili dallo spazio

9 – La vanità

10 – Non è così sbagliato dirsi ciao

11 – Tutto non ti posso raccontare

12 – Una brava persona