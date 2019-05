Eurovision Song Contest 2019: date, conduttori, cantanti in gara e ospiti della manifestazione che si svolgerà a Tel Aviv.

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2019. La 64esima edizione del contest canoro dedicato alla musica europea si svolgerà in Israele, presso l’Expo di Tel Aviv, grazie alla vittoria del 2018 di Netta Barzilai con il brano Toy.

Ecco le date, i conduttori, i cantanti in gara e gli ospiti della manifestazione che per la terza volta nella storia avrà luogo in Israele.

Eurovision Song Contest: date e conduttori

L’Eurovision si svolgerà in tre giorni, due dedicati alle semifinali, uno alla finale. Si inizia il 14 maggio con la prima semifinale, si prosegue il 16 con la seconda e si arriva alla conclusione del 18 maggio, con il gran finale in cui è prevista anche la partecipazione di un’ospite d’onore molto speciale. Ma ci torneremo dopo.

La conduzione è affidata alla top model israeliana Bar Rafaeli, all’attore Erez Tal, al conduttore Assi Azar e alla youtuber Lucy Ayoub. Scopriamo insieme chi saranno invece i cantanti in gara, oltre al ‘nostro’ Mahmood.

Di seguito il video di Soldi:

Eurovision Song Contest: i cantanti in gara

Saranno 41 i cantanti in gara nella manifestazione israeliana. Non ci sono new entry tra i Paesi, ma va segnalato il ritiro della Bulgaria e dell’Ucraina. Ecco tutti i nomi dei concorrenti e delle rispettive canzoni:

Albania: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

Armenia: Srbuk – Walking Out

Australia: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

Austria: Panda – Limits

Azerbaijan: Chingiz – Truth

Belgio: Eliot Vassamillet – Wake Up

Bielorussia: Zena – Like It

Repubblica Ceca: Lake Malawi – Friend of a Friend

Cipro: Tamta Goduadze – Replay

Croazia: Roko Blazevic – The Dream

Danimarca: Leonora – Love is Forever

Estonia: Victor Crone – Storm

Finlandia: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away

Francia: Bilal Hassani – Roi

Georgia: Oto Nemsadze – Sul tsin iare

Germania: Sisters – Sister

Grecia: Katerine Duska – Better Love

Inghilterra: Michael Rice – Bigger Than Us

Irlanda: Sarah McTernan – 22

Islanda: Hatari – Hatrio mun sigra

Israele: Kobi Marimi – Home

Italia: Mahmood – Soldi

Lettonia: Carousel – That Night

Lituania: Jurijusc – Run with the Lions

Macedonia: Tamara Todovska – Proud

Malta: Michela Pace – Chameleon

Moldavia: Anna Odobescu – Stay

Montenegro: D-Moll – Heaven

Norvegia: Keiino – Spirit in the Sky

Paesi Bassi: Duncan Laurene – Arcade

Polonia: Tulia – Fire of Love

Portogallo: Conan Osíris – Telemóveis

Romania: Ester Peony – On a Sunday

Russia: Sergey Lazarev – Scream

San Marino: Serhat – Say na na na

Serbia: Nevena Božović – Kruna

Slovenia: Zala Kralj con Gasper Santl – Sebi

Spagna: Miki Núñez – La venda

Svezia: John Lundvik – Too Late for Love

Svizzera: Luca Hanni – She Got Me

Ungheria: József ‘Joci’ Pápa – Az én apám

Eurovision Song Contest 2019: le semifinali

La prima semifinale vedrà fronteggiarsi: Slovenia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Cipro, Serbia, Finlandia, Polonia, Ungheria, Estonia, Portogallo, San Marino, Islanda, Georgia, Australia, Belgio e Grecia.

Nella seconda toccherà invece a: Svizzera, Svezia, Irlanda, Austria, Moldavia, Lettonia, Romania, Dnaimarca, Armenia, Albania, Azerbaijan, Macedonia, Norvegia, Russia, Paesi Bassi, Croazia, Lituania e Malta.

In finale accederanno 10 concorrenti della prima semifinale, 10 della seconda più i 6 finalisti di diritto, ovvero Israele, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.

Eurovision Song Contest: giurie e ospiti e come seguire l’evento

Tra le giurie che saranno chiamate a valutare le canzoni e i cantanti, ce ne sarà anche una italiana, composta da Elisabetta Esposito (giornalista de La Gazzetta dello Sport), Annie Mazzola (agente di moda), Mauro Severoni (tecnico del suono Rai), Adriano Pennino (musicista) e Paolo Biamonte (critico musicale).

L’ospite d’onore di questa edizone, che si esibirà nell’intervallo della finale, sarà Madonna. Una scelta che ha causato grandi polemiche in tutto il mondo.

Le semifinali dell’Eurovision Song contest saranno trasmesse da Rai 4 martedì 14 e giovedì 16 maggio dalle 21. La finale andrà invece in onda su Rai 1 il 18 maggio dalle 20.40.

Madonna

