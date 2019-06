Gru Village concerti 2019: il programma e la line up degli eventi estivi del 105 Music Festival, con grandi protagonisti sul palco di Grugliasco.

L’estate è arrivata e si porta dietro tantissimi Festival in tutta Italia. Tra questi, uno dei più ricchi è senza ombra di dubbio il GruVillage 105 Music Festival, che vedrà alternarsi sul proprio palco grandi artisti della scena italiana e internazionale, per un calendario di 19 appuntamenti davvero imperdibili.

Si parte il 14 giugno con Anastacia, ma si arriva fino all’estate inoltrata, il 27 luglio, quando a chiudere la manifestazione ci sarà una delle rivelazioni di Sanremo: Achille Lauro. Ecco il programma completo del Festival.

GruVillage 2019, la line up: date e biglietti

Andiamo a scoprire il calendario completo dell’evento. Si parte il 14 giugno con una delle voci black più amate dei nostri tempi, Anastacia, un’artista da oltre 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Sul palco dell’Arena verde di Le Gru emozionerà i suoi fan con tutti i suoi più grandi successi, da I’m Outta Love a Left Outside Alone. Ad aprire la sua data ci sarà il cantante e chitarrista Edo Ferragamo.

Si prosegue giovedì 20 giugno con una data di tutt’altro genere. Sarà infatti grande protagonista Steve Aoki, uno dei producer e deejay più amati del mondo. Dance, house, pop, rock, non si è fatto mancare nulla nella sua carriera. Il suo è uno show imperdibile, aperto dal dj set di Antony D’Andrea, voce di Radio 105. A chiudere ci sarà invece Yaya Dj, già protagonista lo scorso anno sullo stesso palco.

I biglietti per entrambe le date sono già in vendita sul circuito TicketOne o direttamente agli sportelli del centro commerciale Le Gru al prezzo di 25€ più prevendita per Anastacia, di 20€ più prevendita per Aoki.

Steve Aoki

Questo è però solo l’inizio. Di seguito le restatanti date del GruVillage 105 Music Festival:

21 giugno 105 On Stage con protagonisti Benji e Fede, Elodie, The Kolors, Jefeo e Mondo Marcio

22 giugno Irama

23 giugno Tony Hadley

27 giugno Broadway Celebration

28 giugno Gabry Ponte prensenta La Discoteca Italiana

2 luglio Ben Harper and The Innocent Criminals

3 luglio Long Live the Queen, tribute show europeo dei Queen

4 luglio Bob Sinclar

5 luglio Wolfmother (in apertura Electric Pyramid)

6 luglio Dream Theater

8 luglio Loredana Bertè

12 luglio Gramatik

17 luglio Macy Gray

19 luglio Canova e Coma_Cose

23 luglio Aco Bocina

25 luglio Anastasio

27 luglio Achille Lauro

GruVillage Festival: come arrivare

Il GruVillage Festival si tiene nell’Arena verde esterna del centro commerciale Le Gru di Grugliasco, alle porte di Torino. L’apertura dei cancelli è prevista per le 20, l’inizio degli spettacoli per le 22.

All’interno dell’Arena sono disponibili diversi servizi: wi-fi gratuito, parcheggio gratuito da 4700 posti, 2 cocktail bar e 2 panonoteche all’interno dell’Arena oltre ai bar e ai ristoranti del Centro.

Come raggiungere il GruVillage? In auto o moto prendendo l’Uscita Sito della Tangenziale Sud se si proviene da Piacenza; l’uscita Corso Allamano della Tangenziale Nord se si proviene da Milano.

In treno è possibile raggiungere la location arrivando alle stazioni di Torino Porta Nuova o Torino Porta Susa, per poi prendere i mezzi pubblici, ovvero le linee 17, 44, 56 e 66.

Ulteriori informazioni sul sito www.gruvillage.com.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/