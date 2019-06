Ecco il programma, gli orari, le date e la line up del Bologna Sonic Park 2019.

Il Sonic Park si sdoppia nel 2019. Dopo il successo della prima edizione dello Stupinigi Sonic Park del 2018, Reverse Agency e Vertigo, organizzatori dell’evento, hanno deciso di creare un secondo Sonic Park a Bologna per il 2019, dedicato alla musica rock e metal, ma non solo.

La line up del Bologna Sonic Park 2019: date e orari

Il calendario completo del Bologna Sonic Park 2019, così come quello dello Stupinigi Sonic Park, è stato svelato settimana dopo settimana. Se per la rassegna piemontese tra i partecipanti c’è un certo Mark Knopfler, che suonerà in quel contesto per una delle sue sette date italiane, del festival bolognese sono stati svelati diversi protagonisti.

Ecco il calendario con gli headliner dell’evento:

-27 giugno gli Slipknot

-28 giugno Salmo

-29 giugno J-Ax e gli Articolo 31

-5 luglio gli Skunk Anansie

-7 luglio gli Weezer

-9 luglio i Subsonica

-10 luglio i Greta Van Fleet

-18 luglio gli Afterhours

-19 luglio i Bring Me the Horizon

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

Come arrivare al Bologna Sonic

Il Bologna Sonic si terrà all’Arena Parco Nord di Bologna, intitolata nel 2013 a Joe Strummer, in via Stalingrado 81, una delle location per concerti all’aperto più grande d’Italia. Come raggiungere l’Arena? Se siete sprovvisti di auto, potete arrivare all’Arena Parco Nord prendendo l’autobus 25 dalla stazione centrale di Bologna e scendendo alla fermata Parco Nord.

I parcheggi del festival

Avete intenzione di raggiungere l’Arena Parco Nord in auto? Il luogo più consigliato per parcheggiare la vostra vettura è il Parcheggio Parco Nord, raggiungibile dalla tangenziale, uscita 7, 7 bis, 8 o 8 bis. In alternativa, un’area di parcheggio è presente anche in via Stalingrado, non lontano dall’Estragon Club.

Bologna Sonic Park 2019: i biglietti

È possibile acquistare i tagliandi per l’evento del 27 giugno dedicato al metal e agli Slipknot. I biglietti sono disponibili dal 24 ottobre 2018 sul circuito TicketOne, al prezzo di 65 € più diritti di prevendita.

I biglietti per poter assistere ai Greta Van Fleet il 10 luglio sono invece in vendita dal 4 dicembre al prezzo di 40€ più prevendita.

Per tutti gli altri biglietti si può consultare il circuito TicketOne o il sito ufficiale della manifestazione, bolognasonicpark.com.

