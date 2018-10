È tutto pronto per Big Band Theory, edizione 2018 del Bologna Jazz Festival: il programma, le date, gli artisti e tutte le informazioni sull’evento.

Si chiamerà Big Band Theory l’edizione del 2018 del Bologna Jazz Festival, che comincerà alla fine di ottobre e andrà fino alla fine di novembre. Una serie di concerti imperdibili nei principali teatri e non solo, per una manifestazione davvero senza eguali: scopriamo tutte le info sul festival!

Le date del Bologna Jazz Festival: programma completo

L’edizione 2018 prenderà il via il 25 ottobre e si protrarrà fino al 25 novembre: un mese esatto di musica da gustare in ogni sua forma! La nuova edizione, che si chiamerà Big Band Theory, cade in un anno decisamente importante, ovvero quello del sessantesimo anniversario del primo festival, che si tenne a Bologna nel 1958, ideato da Alberto Alberti e da Antonio Cicci Foresti.

Il Festival è proseguito nel corso degli anni e solo nel 2006 è diventato l’attuale BJF, che viene organizzato ogni anno sotto la direzione di Massimo Mutti. Per l’occasione il programma sarà davvero ricco, e coinvolgerà non solo i principali teatri bolognesi (Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Unipol Auditorium), ma anche altre location della città, nonché di Modena e di Ferrara. Ma spazio anche a serate nei più bei Jazz Club, convegni, Auditorium e tanto altro ancora!

Gli ospiti del Bologna Jazz Festival: gli artisti

Sono tantissimi gli artisti che suoneranno, parleranno e si esibiranno nel lungo periodo del BJF. A cominciare da Fabrizio Bosso, Paolo Silvestri, David Murray, Cécile McLorin Salvant, Enrico Pieranunzi e tantissime orchestre e artisti da tutto il mondo. Per il programma completo vi consigliamo di visitare l’apposita sezione del sito.

Bologna Jazz Festival: i biglietti

Per i biglietti è possibile realizzare la Bologna Jazz Card, che si sottoscrive nell’Area Soci del sito ufficiale. Con la card si potrà acquistare l’abbonamento ai cinque concerti principali dell’edizione 2018. Se no, si possono acquistare i biglietti su Vivaticket.

Per quanto riguarda le riduzioni, ci saranno per tutti i Soci Bologna Jazz Card e per i giovani fino a 26 anni. Previsto anche uno sconto del 10% a tutti i soci Touring Club, a chi possiede l’Abbonamento Annuale TPER 2018 e a tutti coloro che hanno una Card Musei Metropolitani Bologna.

Gli studenti del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, nonché quelli del Liceo Musicale “L. Dalla” hanno diritto a un prezzo davvero speciale (10 euro) se si presentano il giorno stesso del concerto.

