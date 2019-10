Louis Tomlinson tour 2020: la data e i biglietti del concerto in Italia dell’ex One Direction.

Grandi notizie per i fan degli One Direction, e in particolare di Louis Tomlinson. Il giovane cantautore ha annunciato l’uscita del suo primo album solista, Walls, e ha diramato il calendario del suo world tour, che lo porterà per una data anche in Italia.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla tournée che vedrà l’artista britannico protagonista in tutto il mondo.

Louis Tomlinson tour 2020: data e biglietti

Il primo tour mondiale dell’ex One Direction farà tappa anche in Italia. L’artista salirà sul palco del Fabrique a Milano l’11 marzo, nel secondo concerto per promuovere il suo primo album Walls, anticipato già dal singolo We Made It.

I biglietti per il concerto sono in prevendita per gli iscritti a My Live Nation dal 30 ottobre. La vendita libera su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati partirà invece dal 4 novembre.

Questo il post con il calendario completo del world tour di Louis Tomlinson:

Louis Tomlinson: il primo album è Walls

Il primo album di Tomlinson, Walls, sarà pubblicato il 31 gennaio 2020. Con questo disco tutti e cinque gli One Direction avranno ufficialmente iniziato la loro carriera solista.

Del disco finora non si conoscono i dettagli, ma l’artista ha anticipato che è stato un album molto difficile da completare, visto che ci ha lavorato per anni, cercando di creare un album con tante hit che possano permettergli di raggiungere la top 40 delle radio, anche se ha affermato di non voler competere con i big mondiali, come Drake o Ariana Grande.

Ancora qualche settimana e sapremo se il suo primo album solsita convincerà o meno i milioni di fan sparsi in tutto il mondo.