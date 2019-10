Steven Wilson in tour nel 2020: la data e i biglietti del concerto del frontman dei Porcupine Tree in Italia.

Steven Wilson torna in Italia da solista. L’artista ha annunciato una data nel nostro paese per il suo The Future Bites Tour. Una grande notizia per tutti i fan dei Porcupine Tree e più in generale per coloro che amano la musica progressive rock degli ultimi trent’anni.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo appuntamento dal vivo di Steven Wilson.

Steven Wilson tour 2020: data e biglietti

La data scelta dall’artista britannico è il 23 settembre 2020. La location è di quelle importanti: il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Sarà l’unico concerto italiano della prossima tournée del leader dei Porcupine Tree.

I biglietti sono disponibili dal 25 ottobre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 45€ più diritti di prevendita.



Steven Wilson torna in Italia

Classe 1967, Steven si era già esibito in Italia lo scorso febbraio, con due date a Bologna e Bergamo. Sul suo nuovo tour, il leader dei Porcupine Tree ha dichiarato sarà un momento molto speciale, unico come tutti i suoi album, che vengono sempre concepiti come pezzi a sé stanti e non dischi qualunque in mezzo ai tanti.

Spiega Wilson: “Dopo 20 anni di carriera solista ritengo opportuno applicare questa esclusività anche nell’esperienza live. Una sorta di sfida con me stesso per creare qualcosa che metta a confronto la mia esperienza con quella del pubblico: ma su un palco. Questo è il concept di The Future Bites, ovvero una serie di concerti speciali in venue più capienti… Non vedo l’ora!“.

