Jonas Brothers tour 2020: la data e i biglietti dei concerti della band dei fratelli Jonas, tornati insieme a sorpresa nel 2019.

Dopo la reunion e i nuovi singoli, i Jonas Brothers hanno annunciato anche il ritorno sui palchi di tutto il mondo. La formazione di Nick, Joe e Kevin sarà protagonista di un lungo tour che arriverà ovunque, Italia compresa.

L’unica data entro i nostri confini, almeno fino a oggi, è però quella di Milano. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo appuntamento imperdibile per tutti i fan del gruppo di Sucker e Cool.

Jonas Brothers: data e biglietti del concerto a Milano

L’evento dei Jonas in Italia cade in una data molto speciale: il 14 febbraio 2020. La location è quella classica per gli eventi al chiuso della città meneghina: il Mediolanum Forum di Assago. Sarà l’unica data italiana di un tour promozionale per un attesissimo album, Happiness Begins, in uscita il 7 giugno.

I biglietti del concerto della band sono in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti di MyLiveNation dal 5 giugno 2019. Il giorno dopo è prevista invece la partenza della vendita generale.

Di seguito il post con tutte le date dell’Happiness Begins Tour 2019 in Europa:

Le paure di Nick Jonas

Così, a quasi 10 anni di distanza i Jonas tornano a esibirsi in Europa. Chi lo avrebbe mai detto? Di certo non Nick. L’artefice della rottura del gruppo ha infatti ammesso in un’intervista di pochi giorni fa di aver avuto paura che i fratelli non gli avrebbero parlato più.

Ma i motivi della sua scelta di provare la carriera solista erano concreti. Nick vedeva infatti che la gente non andava più ai loro concerti e che i dischi non vendevano più. Va però detto che da soli i tre non hanno funzionato abbastanza. La reunion era dunque la scelta più saggia, e fortunatamente Nick ha trovato terreno fertile nei cuori di Joe e Kevin, che gli hanno perdonato il ‘peccato originale’.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JonasBrothers

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JonasBrothers