Rolling Stones, Honk: la data di uscita, la tracklist e i duetti della nuova raccolta del gruppo di Mick Jagger.

I Rolling Stones stanno lavorando a un nuovo album di inediti, a molti anni di distanza da A Bigger Bang del 2005. Nel frattempo è però in arrivo una nuova tripla raccolta: un cofanetto composto da 3 CD o da 4 vinili, intitolato Honk.

Questo ennesimo tributo alla propria immensa carriera contiene ben 36 canzoni, pubblicate tra il 1971 e il 2016. All’interno molti dei loro grandi successi e soprattuttuo 10 vere e proprie perle registrate durante alcuni concerti recenti della band. Tra queste, anche alcuni duetti di grande prestigio.

Rolling Stones, Honk: la copertina e i duetti

L’annuncio della pubblicazione del ‘greatest hits definitivo’ del gruppo di Mick Jagger e Keith Richards è stato dato dagli stessi Rolling Stones sul loro account ufficiale su Instagram.

Il gruppo sottolinea l’importanza delle registrazioni dal vivo, in particolare dei duetti con Dave Grohl, sulle note Bitch, in occasione di un concerto ad Anheim del 2013; di quello con Ed Sheeran, in occasione di un concerto a Kansas City del 2015; e di quello con Florence Welch, la voce dei Florence and the Machine, che si è unita al gruppo di Jagger in un concerto londinese del maggio 2018. Inoltre, è presente anche un duetto con il cantautore country Brad Paisley, meno famoso in Italia.

Di seguito il post degli Stones:

Rolling Stones: la tracklist

Andiamo a scoprire nel dettaglio la tracklist di questa ennesima raccolta dei successi degli Stones:

Disco 1:

1 – Start Me Up

2 – Brown Sugar

3 – Rocks Off

4 – Miss You

5 – Tumbling Dice

6 – Just Your Fool

7 – Wild Horses

8 – Fool to Cry

9 – Angie

10 – Beast of Burden

11 – Hot Stuff

12 – It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

13 – Rock and a Hard Place

14 – Doom and Gloom

15 – Love Is Strong

16 – Mixed Emotions

17 – Don’t Stop

18 – Ride ‘Em On Down

The Rolling Stones

Disco 2:

1 – Bitch

2 – Harlem Shuffle

3 – Hate to See You Go

4 – Rough Justice

5 – Happy

6 – Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

7 – One More Shot

8 – Respectable

9 – You Got Me Rocking

10 – Rain Fall Down

11 – Dancing with Mr D

12 – Undercover (of the Night)

13 – Emotional Rescue

14 – Waiting on a Friend

15 – Saint of Me

16 – Out of Control

17 – Streets of Love

18 – Out of Tears

Disco 3 – Live

1 – Get Off My Cloud

2 – Dancing with Mr D

3 – Beast of Burden (con Ed Sheeran)

4 – She’s a Rainbow

5 – Wild Horses (con Florence Welch)

6 – Let’s Spend the Night Together

7 – Dead Flowers (con Brad Paisley)

8 – Shine a Light

9 – Under My Thumb

10 – Bitch (con Dave Grohl)

Di seguito un video dell’esibizione con Dave Grohl: