Modà, Quel sorriso in volto: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo singolo della band di Kekko Silvestre.

L’attesa sta per terminare. Dopo essere tornati sul palco dei Seat Music Award 2019 all’Arena di Verona, i Modà hanno annunciato anche il ritorno ufficiale sul mercato discografico, con il nuovo singolo Quel sorriso in volto. Un ritorno importante, visto che l’ultimo capitolo della loro discografia era Passione maledetta, risalente addirittura al 2015.

Si tratta del primo brano tratto dal nuovo album di inediti in uscita in autunno. Ecco tutti i dettagli su questa nuova canzone, che sta già facendo impazzire tutti i fan della band di Kekko Silvestre.

Modà, Quel sorriso in volto: il video

Quel sorriso in volto sarà disponibile in streaming ed entrerà in rotazione radiofonica dal 21 giugno. Per il momento la band non ha svelato altri dettagli, limitandosi a chiedere ai propri fan cosa si aspettano da questa nuova canzone.

Non sappiamo ad esempio se con la pubblicazione arriverà anche il video ufficiale, o se servirà attendere qualche giorno in più per la clip. Lo scopriremo tra poco. Intanto, ecco la cover del singolo:

Il nuovo tour della band

Nel frattempo Kekko e i suoi quattro compagni di avventure, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli e Claudio Dirani, hanno annunciato le date del loro tour nei palazzetti italiani il prossimo autunno.

Partiranno il 2 dicembre da Bologna, ma il giro di concerti toccherà anche Milano, Brescia, Torino, Firenze e Roma. Per il momento sono queste le date annunciate, ma non sappiamo se ne verranno aggiunte altre nei prossimi mesi.

Quel che è certo è che dopo quattro lunghi anni d’attesa, finalmente i Modà sono ufficialmente tornati, con l’entusiasmo di un tempo e tante nuove sorprese da regalare ai propri fan per ripagarli di questo lunghissimo silenzio.