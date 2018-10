Ecco a voi la data di uscita e la tracklist di Diari aperti, decimo album in studio di Elisa Toffoli.

L’attesa per Diari aperti sta per concludersi. Il decimo album in studio di Elisa, primo completamente in italiano da L’anima volta del 2013, promette di stupire ed emozionare, grazie anche al lavoro nella stesura delle canzoni di altri grandi artisti nostra scena musicale, come Dario Faini e Calcutta.

La sua uscita è prevista per il 26 ottobre, distribuito dalla Universal Music Italia.

Elisa, il nuovo singolo tratto da Diari aperti

Dall’album sono stati già tratti alcuni brani. La cantautrice triestina ha voluto offrire un assaggio del disco anticipando il 14 settembre la perla Quelli che restano, scritta in collaborazione con Francesco De Gregori.

Il primo singolo estratto da Diari aperti è stato però Se piovesse il tuo nome, uscito lo scorso 28 settembre. A sorpresa Elisa ha quindi diffuso il 15 ottobre anche un nuovo brano. Si tratta di Promettimi, canzone dedicata al suo secondo figlio. Un pezzo con cui la cantautrice è divenuta ambasciatrice di Save the Children.

Ascoltiamolo insieme:

Elisa, Diari aperti: la tracklist

Stando ai brani che hanno anticipato il disco, la sensazione è che possa trattarsi di uno dei full length più riusciti della cantautrice. Se Quelli che restano è resa infatti preziosa dalla classe immensa di De Gregori, il singolo Se piovesse il tuo nome, tra i cui autori figura anche Calcutta, funziona molto bene, con la sua fusione di parole indie e atmosfere pop. Più tipica del repertorio di Elisa è Promettimi, la cui intensità è data principalmente dalle emozioni trasmesse dalla cantante. Insomma, inizio ottimo per Diari aperti, che adesso è chiamato a non deludere grandi aspettative. Ci riuscirà?

Di seguito la tracklist integrale del decimo album di Elisa:

1 – Tutta un’altra storia

2 – Se piovesse il tuo nome

3 – Tua per sempre

4 – Anche fragile

5 – Promettimi

6 – L’amore per te

7 – L’estate è già fuori

8 – Con te mi sento così

9 – Vivere tutte le vite

10 – Come fosse adesso

11 – Quelli che restano