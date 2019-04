Avicii, TIM: la data di uscita dell’album postumo del dj svedese morto nell’aprile 2018 a soli 29 anni.

È stata annunciata per il giugno 2019 l’uscita del primo album postumo di Avicii, il celebre dj e producer suicidatosi nell’aprile 2018 a soli 29 anni.

Negli ultimi giorni la famiglia aveva annunciato la nascita di una fondazione in sua memoria, che si occuperà di contrastare i disturbi mentali che portano al suicidio. Stavolta invece la notizia è di nuovo musicale: i familiari dell’artista hanno infatti deciso di pubblicare l’album sul quale stava lavorando Avicii prima della sua prematura scomparsa.

Avicii, TIM: l’album postumo del dj

L’album TIM, il cui titolo richiama il nome di battesimo dell’artista, è stato preparato dalla famiglia di Avicii, che ha raccolto le tracce da lui composte in un’unico lavoro. L’uscita è prevista per il 6 giugno 2019.

Queste le parole che hanno accompagnato l’annuncio: “Alla data della sua morte, il 20 aprile 2018, il nuovo album di Tim era quasi concluso. […] Gli autori che stavano collaborando con Tim hanno continuato il lavoro iniziato nella maniera più aderente possibile alla visione del nuovo album“.

Il primo singolo del nuovo album

In attesa del primo singolo, che s’intitola SOS e sarà diffuso dal 10 aprile 2019, la famiglia ha diffuso un video con il dietro le quinte dell’album, per far capire quanto lavoro c’è stato dietro questo nuovo disco.

La famiglia dell’artista ha comunque sottolineato che i proventi che arriveranno dalla vendita di TIM andranno proprio alla fondazione no profit Tim Bergling.

Un motivo in più per spingere i fan ad acquistare il nuovo lavoro del loro artista preferito. Forse, chissà, l’ultimo vero prodotto di una carriera che avrebbe potuto dare tanto di più alla musica, se non fosse stata interrotta da problemi più grandi.

Ecco il video che racconta la storia dell’album:

