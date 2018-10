Dopo il successo del singolo Da zero a cento, Baby K sta per tornare con il terzo album Icona: ecco la data di uscita.

Terzo album in uscita per Baby K. La rapper nativa di Singapore ha annunciato attraverso i propri social il nome e la copertina del nuovo full length: Icona. Un album molto atteso, specie dopo il clamoroso successo del tormentone estivo Da zero a cento, che ha spopolato in lungo e in largo per tutta l’estate 2018, e che con tutta probabilità sarà inserito proprio all’interno di questo terzo disco.

Baby K, Icona: la data di uscita del disco

Con un post su Instagram è stata la stessa Baby K a dare il lieto annuncio, rivelando anche la cover del nuovo disco. Il tutto aggiungendo una caption molto intensa, che fa trasparire le sue emozioni: “Quanto tempo ho aspettato per questo momento… Forse troppo, ma poterlo finalmente dire è una sensazione indescrivibile. Il 16 novembre esce il mio terzo album Icona. Sta iniziano un nuovo gigantesco capitolo, forse il più bello. Tenetevi pronti“.

Baby K, Icona: la tracklist dell’album

Il terzo album della rapper arriva a tre anni di distanza dal precedente, Kiss Kiss Bang Bang del 2015, album che segnò in quel momento la definitiva consacrazione per la cantante, grazie anche al successo straordinario del singolo Roma-Bangkok con Giusy Ferreri e dalla mano magica dei produttori Takagi & Ketra.

Ad anticipare Icona due singoli inediti Voglio ballare con te e Aspettavo solo te, pubblicati nel 2017 ma che forse potrebbero non confluire nel full length, e soprattutto la grande hit del 2018 Da zero a cento, doppio disco di platino in Italia. Il resto della tracklist per il momento è ancora top secret.