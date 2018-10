La data di uscita e la tracklist di Playlist, il quinto album in studio del rapper Salmo.

Salmo sta tornando. Il rapper sardo è pronto a uscire con un nuovo fiammante album, intitolato Playlist, il quinto disco di inediti della sua carriera. L’ultimo lavoro discografico rilasciato da Salmo era stato Hellvisback del 2016, album di straordinario successo (doppio disco di platino) e al quale aveva partecipato dietro le pelli in due tracce anche il batterista dei blink-182, Travis Baker. Riuscirà Playlist a seguire le orme del fortunato predecessore?

Salmo, Playlist: la data di uscita dell’album

L’uscita di Playlist è prevista per il 9 novembre 2018 per l’etichetta Epic Records, a due anni e mezzo di distanza da Hellvisback. In questo periodo di tempo Salmo si è comunque dato da fare, anche al di là della musica. Nel 2017 ha fatto il suo esordio al cinema come attore nel cortometraggio di Mauro Aragoni Nuraghes S’Arena, per poi rilasciare un singolo inedito a luglio, Estate dimmerda, e un ulteriore singolo a novembre, Perdonami, entrambi al top nelle classifiche di quei mesi.

Il 2018 è stato invece un anno di collaborazioni, tra cui quelle con Nitro e Noyz Narcos nei rispettivi album No Comment ed Enemy, fino al progetto dell’Academy e il successivo annuncio del grande ritorno sulle scene con un full length tutto suo.

Salmo, Playlist: la tracklist

Il quinto album di Salmo è stato anticipato dal singolo 90min, uscito nel settembre 2018. Già programmate due date live per la promozione del disco: il 16 dicembre al PalaLottomatica di Roma e il 22 dello stesso mese al Mediolanum Forum di Milano.

Questa la tracklist completa di Playlist, album che vedrà al suo interno cinque collaborazioni per ora rimaste top secret:

1 – 90min

2 – Stai zitto

3 – Ricchi e morti

4 – Dispovery Channel

5 – Cabriolet

6 – Ho paura di uscire

7 – Sparare alla luna

8 – Pxm

9 – Il cielo nella stanza

10 – Tiè!

11 – Ora che fai?

12 – Perdonami

13 – Lunedì

Ascoltiamo insieme il primo estratto di Playlist, 90min: