Madonna, Madame X: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo lavoro della cantante di Bay City.

L’attesa sta per concludersi. Il nuovo album di Madonna ha un nome: Madame X. A comunicarlo è stata la stessa popstar attraverso il suo canale Instagram, portando a conclusione una serie di teaser che avevano contribuito a creare una grande hype sulla sua uscita discografica.

Ecco tutte le informazioni finora comunicate dalla cantante di Like a Virgin su quello che si preannuncia come un lavoro epico, capace di riportarla sul trono delle star della musica mondiale.

Madonna, Madame X: data di uscita e tracklist

La signora Ciccone nella clip pubblicata su Instagram ha rivelato che Madame X è un agente segreto che gira il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta luce laddove c’è l’oscurità. Questo il suo post:

Ma quando uscirà il nuovo album? Finora non è stata comunicata una data ufficiale, né sono stati rivelati dettagli importanti come anticipazioni sulla tracklist o il nome di produttori e ospiti, che sicuramente saranno presenti e saranno di altissimo livello. L’unica cosa che sappiamo è che l’attesa sarà breve. Tra poco infatti, Madonna salirà su un palco di portata internazionale…

La Ciccone superospite all’Eurovision

Come già annunciato negli scorsi giorni, con tanto di lunga e fastidiosa coda polemica, l’artistasarà ospite il 18 maggio a Tel Aviv, in Israele, per la finale dell’Eurovision Song Contest 2019. Un evento straordinario in cui la cantante dovrebbe presentare anche un brano tratto dal suo ultimo lavoro, probabilmente il primo singolo.

Non resta quindi che aspettare maggio, quando sapremo certamente molti dettagli in più su Madame X, l’album che riaccende la carriera di Madonna a 4 anni di distanza dall’ultimo lavoro, Rebel Heart, capace di raggiungere il primo posto e il disco di platino in Italia.