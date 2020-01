Pearl Jam, Gigaton: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo lavoro della band di Eddie Vedder, protagonista anche di un concerto in Italia.

I Pearl Jam hanno ufficializzato l’arrivo di un nuovo album. Dopo numerosi indizi sui social, la band americana guidata da Eddie Vedder ha confermato l’erede di Lightning Bolt, l’album del 2013.

S’intitola Gigaton ed è già stata individuata la probabile data di uscita di questo nuovo lavoro. Ecco tutti i dettagli già svelati dal gruppo di Even Flow e Jeremy.

Pearl Jam, Gigaton: la data di uscita

Di Gigaton per il momento conosciamo pochi dettagli, tra cui la copertina, ovvero una splendida fotografia di Paul Nicklen, uno dei fotografi naturalisti più importanti al mondo.

Una scelta, quella di Nicklen, che si ricollega al titolo dell’album, Il ‘gigatone’ è infatti un’unita di misura di massa utilizzata in climatologia per quantificare il distacco di ghiaccio ai poli. Un fenomeno climatico di cui si occupa da molti lo stesso fotografo.

Insomma, ci sarà molta attenzione in questo disco alle tematice ambientali più pressanti del momento. La data di uscita? Per il momento non c’è la certezza, ma dovrebbe essere il 27 marzo.



Pearl Jam in Italia nel 2020

Servirà aspettare dunque l’arrivo della primavera per poter ascoltare il nuovo album della band di Eddie Vedder.

Band simbolo del grunge anni Novanta che tornerà protagonista in Italia la prossima estate. È stata infatti ufficializzata già da diversi giorni la loro data all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il prossimo luglio.

Per il momento si tratta della loro unica data nella penisola, e difficilmente se ne aggiungeranno altre. Ma la speranza è l’ultima a morire. Non resta che incrociare le dita…

Di seguito il post di Paul Nicklen con la possibile copertina del nuovo album dei Pearl Jam:

