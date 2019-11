Camila Cabello, Romance: il secondo album della cantante di origine cubana ex stella delle Fifth Harmony.

Camila Cabello ha ufficializzato l’arrivo del suo secondo album solista. L’ex cantante delle Fifth Harmony sta per tornare sul mercato a quasi due anni da Camila, il suo disco di debutto.

La cantante di origine cubana ha già estratto diversi singoli da questo lavoro, uno dei più attesi degli ultimi anni, complice la love story che l’ha vista protagonista da questa estate con Shawn Mendes. Ecco tutti i dettagli sul nuovo album.

Camila Cabello, Romance: uscita e copertina

Il nuovo album della Cabello s’intitola Romance ed è già stato anticipato dai singoli Liar, Shameless, Easy e Cry for Me. La data di uscita ufficiale è il 6 dicembre.

Attraverso un post su Instagram, la cantante ha presentato il disco e rivelato la copertina, annunciando anche un tour nordamericano: “Non posso credere che stia accadendo. Romance. 6 dicembre“.

Camila Cabello presenta Romance

Nel suo post la Cabello ha dichiarato di aver voluto che quest’album rappresentasse cosa significa innamorarsi. Una cosa certo impossibile da fare, ma lei si è impegnata al massimo per poter riuscire nell’intento.

“Non ho mai vissuto così tanto come mentre stavo scrivendo questo album“, ha continuato Camila, “È stato incasinato, e bello, indimenticabile e a volte talmente doloroso che vorrei poter dimenticare, mi ha consumata ed è stato impossibile non perdermici, era mio… e ora è anche vostro. Spero che vi piaccia come è piaciuto a me viverlo“.

Parole che sembrano rimandare alla sua love story con Shawn Mendes che, a quanto pare, prosegue a gonfie vele, per la gioia di tutti i loro fan e per l’invidia dei loro hater.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/camilacabello

