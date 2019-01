Dasha ha deciso di parlare per la prima volta in tv ed ha scelto la nostra Santa Barbara da Cologno Monzese per farlo.

L’ex fidanzata di Stefano Sala ha raccontato la fine della sua relazione con il modello ed ha anche detto cosa pensa di Benedetta Mazza.

“Ho vissuto con Stefano e la sua bambina. Il nostro sentimento era molto forte, eravamo innamoratissimi. Io non mi aspettavo che sarebbe successo quello che ho visto al GF. Non mi aspettavo un finale del genere. Quello che è successo è successo. Nella vita può succedere tutto. Noi aspettavamo tanto le feste di Natale, pensavamo di festeggiare insieme. Io guardavo il GF dall’Ucraina. All’inizio guardavo tutto, poi ho smesso. Ma comunque sapevo quello che succedeva grazie alla gente che mi scriveva. Io conosco Stefano come una persona amichevole, buona e gentile. A lui piace accarezzare le persone, lui è molto tattile.

Ci sono molte amiche femmine che con lui hanno lo stesso rapporto di Benedetta. A un certo punto ho iniziato a capire che qualcosa non andava. Ci sono state delle parole. Una volta ha detto che non mi pensava, che non gli mancavo. Molte cose quindi sono cambiate. Forse non vedendomi per tanto tempo ha perso la mia immagine.

Io non ero felice a vederlo così. Ero in una specie di limbo. Non sapevo se credere ai miei cari, al mio istinto o alla gente. Non stavo tranquilla e non vedevo l’ora di parlare con lui. Ci siamo visti a Natale. Anche in quel giorno non ho capito bene se doveva finire, ero confusa. Non sapevo se mollare tutto o lasciare le cose come stavano. Avevo solo tanta confusione dentro di me. Non posso dire che adesso siamo in pausa. Io sono contro le pause. Se uno vuole stare insieme sta insieme, le pause non servono e non hanno senso. Io adesso vado avanti da sola, ho la mia vita. Non tornerò più con lui, non c’è un’opzione del genere. Certo però che sono ancora innamorata di lui, è passato poco tempo. I miei sentimenti sono forti, ma vado avanti.

Cosa penso di Benedetta? Non è una persona alla quale devo nulla e non voglio far parte di un triangolo. Cosa posso dire di lei? Che è umiliante quello che è successo. Io adesso però mi ritiro”.