Darren Criss e Mia Swier si sono sposati, è ufficiale.

I due si sono promessi amore eterno a New Orleans e fra i tanti ospiti presenti alla cerimonia c’erano anche alcuni colleghi di Darren Criss di quando ha fatto Glee, fra cui Chord Overstreet, Lea Michele, Harry Shum Junior e John Stamos.

Ecco le foto del matrimonio:

data del giorno in cui ho scoperto che Darren Criss non è gay: oggi pic.twitter.com/GqvjLLgWH2

PHOTOS: Darren Criss and his wife Mia arriving to a Lea Michele concert in New Orleans. 2/16/2019 pic.twitter.com/yhJ1h8tRif

— Real Darren Criss News (@realdarrencnews) 17 febbraio 2019