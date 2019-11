Dark web nel mirino. Si è conclusa con tre arresti una complessa operazione di polizia giudiziaria nel settore di traffici illeciti online che ha portato alla chiusura di un black market attivo nel dark web che, con oltre 100.000 annunci, veniva considerato la risorsa illegale più affidabile: le indagini hanno portato all’arresto di tre italiani che gestivano tale mercato illegale.

Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma ha concluso la sofisticata indagine tecnica individuando gli amministratori del noto ‘Berlusconi Market’ – piattaforma di vendita on line di ogni genere di merce illegale – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia.

L’indagine, avviata nello scorso mese di maggio con l’operazione Darknet.Drug, aveva consentito di identificare a Barletta un vendor di sostanze stupefacenti, noto nell’ambiente del dark web come g00d00, e di arrestarlo insieme ad un altro soggetto trovato in possesso di armi da sparo. Nel corso dell’operazione erano stati sequestrati anche 2,2 kg di sostanza stupefacente (cocaina, ketamina, MDMA) pronta per essere commercializzate su Internet, 163 pasticche di ecstasy già pronte e 78 francobolli impregnati di LSD. Inoltre era stato sottoposto a sequestro un locale commerciale, situato a Barletta, in cui veniva esercitata l’attività di exchange di Bitcoin, la moneta virtuale molto diffusa nel mondo dell’illegalità connessa ai traffici illeciti nel dark web.

