Dark Polo Gang, Trap Lovers Reloaded: tracklist e dettagli sul nuovo album e date dei prossimi concerti estivi.

La Dark Polo Gang non si ferma, anzi rilanzia. Il celebre collettivo trap romano ha rilasciato la nuova versione dell’album Trap Lovers, denominata Trap Lover Reloaded.

Una semplice ristampa a pochi mesi dall’uscita del disco? Assolutamente no. Si tratta di una versione molto più ricca, con ben 7 nuove tracce: quattro remix con featuring importanti e anche tre brani totalmente inediti. Ecco tutte le informazioni su questo album e sul calendario dei prossimi impegni della Gang.

Dark Polo Gang, Trap Lovers Reloaded: la tracklist

Le collaborazioni che troviamo nei remix di questo album sono quelle con Gué Pequeno, Luchè, Capo Plaza, l’americano Gashi e i rapper Sosmula e Zillakami. Ecco la tracklist del disco, brano per brano:

1 – Cambiare adesso

2 – Splash

3 – Toy Boy

4 – Young Rich Gang

5 – Peter Pan

6 – Uomini e donne

7 – Expensive (feat. MamboLosco)

8 – Acqua Fiji

9 – Che bello essere Dark

10 – Baby che noia

11 – Casper

12 – British

13 – Gang Shit (feat. Capo Plaza)

14 – Taki Taki (prod. by Andry the Hitmaker)

15 – Sex on the Beach (prod. by Merk & Kremont, Sick Luke, Canova)

16 – Splash RMX (feat. Gué Pequeno e Luchè)

17 – Young Rich Gang RMX (feat. ZillaKami e SosMula)

18 – Gang Shit RMX (feat. Gashi e Capo Plaza)

19 – Cambiare adesso (acustica)

Di seguito l’audio di Taki Taki:

DPG tour in Italia: le date estive

Le trapstar romane sono davvero super impegnate in questo periodo. In estate saranno infatti protagonisti di un lungo tour per promuovere la propria musica in giro perle spiagge italiane.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/darkpolo.gang/

Ecco tutte le date confermate fino a oggi:

1° giugno al Kings di Jesolo (Venezia)

9 giugno al Nameless Music Festival di Lecco

11 giugno a Villa Bonin, Vicenza

22 giugno al Disco Village di Follonica (Grosseto)

27 giugno al So Right Music Festival di Belluno

20 luglio all’Arena di Rimini

27 luglio al Pata Club di Budoni (Olbia-Tempio)

31 luglio al Gattopardo di Alba Adriatica (Teramo)

3 agosto all’Indie di Cervia (Ravenna)

8 agosto al Ten di Gallipoli (Lecce)

13 agosto al Tipic di Formentera

22 agosto alla Bussola di Forte dei Marmi (Lucca)

31 agosto al Bsmnt di Brescia

