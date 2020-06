Dark, ecco la terza stagione. La serie tedesca creata da Baran bo Odar e Jantje Friese è a disposizione su Netflix ed è destinata a catturare chi ha seguito le prime due stagioni che narrano le vicende legate alla cittadina di Winden: lì vivono i protagonisti tra viaggi nel tempo che rendono la trama tanto avvincente quanto elaborata. L’hashtag #DarkNetflix scala le tendenze su Twitter ed è probabilmente uno dei più ‘silenziati’ da chi teme di incappare in spoiler e anticipazioni non gradite. Sono diversi, come dimostrano i messaggi, gli utenti che hanno adottato soluzioni estreme, silenziando hashtag legati a tutti i personaggi della serie.

