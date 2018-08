Contattato da Radio Capital e da Il Messaggero, Dario Argento ha parlato per la prima volta della bufera che ha travolto sua figlia Asia.

Il re dell’horror italiano si è detto molto turbato, ma ha anche sottolineato che non si è ancora fatto un’idea precisa e che tende a non credere alle accuse rivolte a sua figlia.

“Che cosa brutta, questa che sta succedendo. Sono appena tornato a Roma e non ho ancora sentito mia figlia. Non mi va di parlare di questo fatto finché non mi sono fatto un’idea precisa. […] Come sto vivendo questa vicenda? Non in modo felice. In questo momento non so proprio cosa pensare. Non ho sentito Asia, lei è in un posto dove non prende il telefono. Se le cose venissero confermate? Bisogna vedere s eè vero, se è successo sul serio. Secondo me potrebbe non essere vero. Purtroppo non so perché lei abbia deciso di prendere quell’accordo. Questa vicenda mi sta turbando molto.”