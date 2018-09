Durante un’intervista al programma radiofonico Un Giorno da Pecora, Dario Argento ha rivelato che secondo lui Harvey Weinstein si sarebbe vendicato di Asia pagando Jimmy Bennett per mentire.

“Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l’ha lanciato contro Asia“

Il regista italiano ha detto di non aver visto l’intervista fatta da Massimo Giletti a Bennett e poi ha aggiunto di non aver mai sentito di una donna che violenta un uomo.

Non mi esprimo sul caso di Asia, ma il fatto che Dario non abbia mai sentito storie di violenza su uomini, non significa che non esistano casi di questo tipo (spesso i maschi si vergognano troppo per parlarne a chiunque e posso capirlo visto come l’opinione pubblica ha reagito a questo scandalo).