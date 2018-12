”Farò danzare Roberto Bolle con una ‘macchina’ da 2 tonnellate. Un insolito ‘pas de deux’ con un braccio meccanico. Spero in un futuro molto prossimo di riuscire a fare una coreografia con veri robot danzanti”. E’ quanto ha annunciato all’Adnkronos, Massimiliano Volpini, scaligero doc, regista, coreografo, da anni lavora e collabora con Roberto Bolle. E’ stato lui a creare l’insolito passo a due per la nostra grande star internazionale, nel programma di Rai Uno, in onda l’1 gennaio, ‘Danza con Me’, ma tiene a precisare: ”Le idee nascono sempre insieme. C’è un rapporto fortissimo tra noi, un grande affiatamento”. “Con Roberto tutto viene discusso, vagliato, esaminato. Un percorso di condivisione che dura da anni, soprattutto quando ci cimentiamo con le nuove tecnologie, con progetti nuovi, mai affrontati prima”. Ed infatti in passato ci sono state altre creazioni multimediali e tecnologiche firmate da Massimiliano Volpini per la grande étoile internazionale, ‘Prototype’ nel 2013 e recentemente l’omaggio a ‘Dorian Gray’. Ed a proposito delle sperimentazioni coreografiche, ha ancora aggiunto: ”Quello che ci muove è la curiosità. Gli automi danzati? Lo ripeto, chissà un giorno…Ma le macchine non potranno mai sostituire, a mio avviso, l’espressione umana, la forza che sprigiona la fisicità di un danzatore”.

