Al via ‘Clash! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge’. Il progetto triennale nasce da una riflessione che Balletto di Roma, storico complesso italiano, porta avanti ormai da anni sui sistemi di produzione e trasmissione della danza ‘classica’ e del ‘contemporaneo’ Ed è proprio da questo nucleo iniziale che è nata l’esigenza di indagare lo stato dell’arte in Europa, ponendosi in ascolto non solo delle realtà più affermate sul contemporaneo, per la maggior parte situate nel Nord Europa, ma anche e soprattutto delle realtà che, come il Balletto di Roma, vogliono implementare il proprio lavoro sul contemporaneo ed hanno quindi l’esigenza di lavorare su nuovi codici, modelli produttivi, relazione con il pubblico.

Fonte