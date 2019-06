“Ospitare la Nid è per noi è un grande onore. E’ un appuntamento prestigioso. Ci dà l’opportunità di qualificare maggiormente un progetto culturale e di promozione della città attraverso la danza che abbiamo chiamato ‘città della danza’. Elemento di valorizzazione, non soltanto, del rapporto culturale con il capoluogo emiliano, ma più in generale legato anche alla proiezione internazionale di Reggio Emilia”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, dopo aver partecipato al Collegio Romano alla presentazione della V edizione della Nid-New Italian Dance Platform, che si svolgerà a Reggio Emilia dal 10 al 13 ottobre.

Fonte