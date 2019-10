William Forsythe, uno dei più grandi coreografi nel panorama della danza contemporanea internazionale ritorna al Romaeuropa Festival, al Teatro Olimpico, dopo anni di assenza con il suo ‘A Quiet Evening of Dance’. In scena 7 dei più celebri collaboratori di Forsythe, riuniti per l’occasione, disegnano una panoramica del funzionamento del balletto e della mente del coreografo. il fraseggio costruito dai loro respiri accompagna le immagini geometriche, le posizioni, i movimenti alle origini del balletto classico, con un finale travolgente sulle note di Rameau. Lo spettacolo ha debuttato al Sadler’s Wells London il 4 ottobre dello scorso anno, vincitore del premio per la Danza Fedora – Van Cleef & Arpels 2018.

