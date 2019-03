E’ una delle ultime, grandi divine della danza Lucia Lacarra. Gli inizi in Spagna con Victor Ullate e una carriera internazionale accanto a Roland Petit e John Neumeier, guest al Royal Ballet di Londra, al Marinskij di San Pietroburgo, all’Opera di Monaco di Baviera. A maggio (Teatro Brancaccio di Roma, dal 16 al 19 maggio) sarà la protagonista di ‘Cenerentola’, in una nuova rilettura coreografica firmata da Luciano Cannito, che la vedrà in scena accanto a Josué Ullate, al Roma City Ballet Company, a Manuel Paruccini, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma che vestirà i panni della matrigna.

