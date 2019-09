Nel 2004 ha deciso di stabilirsi con la sua scuola e la sua compagnia in una favela di Rio de Janeiro, fondando un centro culturale. Oltre 4mila persone che vivono in situazioni drammatiche. Lia Rodrigues, pedagoga, coreografa e danzatrice brasiliana, apre il 17 settembre il RomaEuropa Festival all’Auditorium Parco della Musica con il suo gruppo e lo spettacolo ‘Furia’. “Un lavoro nato prima che quel fascista di Bolsonaro arrivasse al governo – ha raccontato Lia Rodrigues – Nella mia pièce parlo di ‘politica’, di lotte di classe, dei bianchi e dei neri, di coloro che detengono il potere, della violenza che impera nelle favelas. Forse non tutti sanno che ogni 23 minuti muore un ragazzo di colore”.

