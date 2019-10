L’Accademia Nazionale di Danza, l’8 ottobre, dalle ore 9 alle ore 15, ricorderà il, critico, scrittore, giornalista e storico, Alberto Testa, scomparso lo scorso 4 ottobre. Per tutti coloro che non potranno recarsi a Torino a porgere un ultimo saluto durante i funerali che si terranno nella chiesa del Sacro Cuore di Maria (via Morgari), ci sarà un momento di raccoglimento nell’aula a lui dedicata presso la sede dell’An, Largo Arrigo VII, 5. Sarà un modo per unirsi intorno al ricordo del grande coreografo e ex danzatore attivo accanto a Luchino Visconti (sue le coreografie del grand ballo del ‘Gattopardo’), docente per 30 anni in Accademia.

