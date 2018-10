Roberto Bolle e Svetlana Zakharova protagonisti di ‘Manon’ in scena alla Scala di Milano

Nuovo debutto alla Scala di Milano, il 17 ottobre, per la coppia Bolle-Zakharova protagonista, accanto al corpo di ballo del Piermarini, reduce dai successi della tournée, de ‘L’Histoire de Manon’ di Kenneth MacMillan. Nei ruoli principali di Manon e Des Grieux, che per la prima volta interpretarono insieme nel novembre 2013 e poi ancora acclamati nel 2015, tornano, dunque, solo per tre rappresentazioni le étoiles scaligere Svetlana Zakharova e Roberto Bolle (dopo la recita di apertura del 17 ottobre danzeranno il 19 e il 24).

Nelle recite del 19 pomeriggio (‘Invito alla Scala’ ) e nella recita del 20 ottobre (ore 20.30 ‘ScalAperta’) tornerà a danzare il ruolo protagonista Nicoletta Manni. A suo fianco, in debutto nel ruolo di Des Grieux sarà, il marito e partner Timofej Andrijashenko. Già interpreti dei ruoli nelle precedenti stagioni ma per la prima volta insieme, nella recita del 27 ottobre Emanuela Montanari e Claudio Coviello. La recita conclusiva del 2 novembre vedrà tornare nei ruoli principali Virna Toppi e Marco Agostino.

L’11 ottobre (ore 18) presso il ridotto dei Palchi ‘Arturo Toscanini”’ appuntamento per il ciclo ‘Prima delle Prime – Balletto’. Francesca Pedroni illustrerà il balletto nell’incontro aperto al pubblico dal titolo ‘Tra purezza e inganno, un destino al femminile’.