Nuova rilettura coreografica per ‘Il Lago dei cigni’ di Čaikovskij, firmata da Fredy Franzutti per il Balletto del Sud, in scena al Teatro Olimpico di Roma, l’1 e il 2 novembre con due spettacoli. Franzutti, fondatore e direttore dello storico complesso, ha immaginato una speciale ambientazione ‘fin de siècle’, dedicata a Luigi II di Baviera, con le scene di Francesco Palma. Tra i capolavori del noto compositore russo ‘Il Lago dei Cigni’ ha sempre riscosso enorme successo tra gli appassionati di balletto e tra il pubblico per la calda atmosfera romantica, per la poesia del celebre tema d’amore.

