L’ultima volta sul palcoscenico del Piermarini fu nel 2016. Ma in questi anni ha girato il mondo. Dopo le rappresentazioni in programma a Pechino, ‘Giselle’ torna alla Scala, dal 17 settembre all’8 ottobre, con una star della danza mondiale, Svetlana Zakharova, accanto all’étoile internazionale David Hallberg . Il balletto romantico per eccellenza continua ad attrarre, dunque, il grande pubblico. Non è un caso che, con questa coreografia di Coralli-Perrot nella ripresa di Yvette Chauviré, il corpo di ballo scaligero abbia ottenuto successi anche nel corso delle passate tournée in Oman, Brasile, Hong Kong, Parigi e nelle più recenti trasferte in Cina (2016), in California (2017 e 2018). E ancora in Cina e nel corso della prima visita in assoluto della Scala in Australia.

