Gabriella Furlan Malvezzi è stata nominata dal Comune di Cagliari commissaria esterna per il settore Danza e Teatro per gli anni 2019/2020, in base alle competenze attestate e alle capacità acquisite nell’arco di una carriera trentennale ricca di importanti riconoscimenti e collaborazioni con artisti di caratura internazionale. L’incarico prevede la valutazione dei Progetti e l’erogazione di contributi per attività culturali e di spettacolo nel triennio. Unica componente esterna della Commissione ritualmente nominata per il settore Teatro e Danza scelta e individuata tra numerose candidature arrivate da tutta Italia.

Fonte