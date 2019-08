E’ stato divulgato in forma anonima il comunicato che accusava il direttore del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, di “essere irrispettosa e offensiva” nei confronti dei danzatori. Un atteggiamento che ha scatenato reazioni sui social, ma anche duri attacchi su noti quotidiani internazionali. Ora i delegati Rsu della Fistel Cisl fanno il mea culpa e precisano in una nota, inviata alla stampa: “Non possiamo essere d’accordo sui modi in cui un comunicato a firma Rsu, protocollato il primo agosto e consegnato alla direzione delle ‘Human Resources’, sia stato divulgato in forma anonima alla stampa”.

