”Sono davvero lieto di poter sostenere anche quest’anno, attraverso la Fondazione Terzo Pilastro e Poema S.p.A., uno spettacolo unico nel suo genere come ‘Les Etoiles’. Il curatore dell’evento ha dato vita ad un format che riesce a coniugare la magia e l’eleganza del tradizionale balletto sulle punte, la danza per eccellenza, con brani e coreografie anche moderni, e non da ultimo con trovate sceniche di assoluta originalità”. E’ quanto ha dichiarato Emmanuele Emanuele annunciando il ritorno a Roma, all’Auditorium Parco della Musica (il 20 e il 21 gennaio), del gala ‘Les Etoiles’, che vedrà riunite alcune tra le maggiori star del balletto internazionale.

