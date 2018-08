L’étoile internazionale Eleonora Abbagnato nominata in Francia ‘Officier de l’ordre des Arts et des Lettres’

Eleonora Abbagnato è stata nominata ‘Officier de l’ordre des Arts et des Lettres’ dal ministro della Cultura francese Francoise Nyssen. Si tratta di una delle più alte onorificenze della Repubblica francese, destinate alle persone che si sono distinte per le loro creazioni in campo artistico o letterario o per il contributo che hanno tributato alla diffusione delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo.

Lo stesso ministro ha scritto ad Eleonora Abbagnato, étoile di Palais Garnier e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ricordando ”il suo contributo, la sua ‘militanza’, il suo impegno al servizio della cultura”.