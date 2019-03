Eleonora Abbagnato si esibirà per la prima volta al Teatro Coliseo di Buenos Aires, il 4 aprile, protagonista di un gala di danza a cui parteciperanno alcuni dei maggiori danzatori della scena internazionale. Accanto all’étoile di Palais Garnier e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Damiano Ottavio Bigi, proveniente dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Francesco Gabriele Frola, primo ballerino del National Ballet of Canada e dell’ English National Ballet, che si esibirà in coppia con Svetlana Lunkina, prima ballerina del National Ballet of Canada, Benjamin Pech, étoile dell’ Opéra di Parigi, vicedirettore del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Fonte