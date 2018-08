Il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala è partito oggi dall’aeroporto di Malpensa per una tournée in Cina che porterà la compagnia scaligera, diretta da Frederic Olivieri, a Shanghai, Tianjin, Xi’an e Macao, per un totale di 15 recite dal 31 agosto al 23 settembre, con due classici del suo repertorio.

In cartellone il virtuosistico ‘Don Chisciotte’ ‘riletto’ da Rudolf Nureyev e il balletto romantico per eccellenza, ‘Giselle’, nella ripresa della classica coreografia di Coralli e Perrot realizzata da Yvette Chauviré. Sul podio delle orchestre dei teatri ospitanti ci sarà il maestro David Coleman. La tournée gode del sostegno di Brembo e di Pirelli.