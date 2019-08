Uniti in scena e nella vita. Lui danzatore e organizzatore di eventi. Lei étoile al Teatro dell’Opera di Roma. Lui originario di Cosenza, lei di Parma. Un’unica passione, la danza. E una famiglia meravigliosa e numerosa. Tre bambini, Emanuele, Margherita e l’ultima arrivata Dorotea. Molto tersicorei. “Noi diciamo sempre che la nostra famiglia unisce l’Italia. Motivo di crescita e di arricchimento personale. Io mi sono arricchita di tutto quello che è la Calabria. Questo modo così accogliente, così aperto, generoso… Nel mangiare, nel regalare. E penso che Alessandro abbia capito che nel Nord, anche se sembriamo un pò più freddi siamo invece molto molto caldi. Ma in un modo più ordinato”. E’ quanto ha raccontato all’Adnkronos Rebecca Bianca, in scena a Caracalla, per la stagione del Teatro dell’Opera di Roma, protagonista di ‘Romeo e Giulietta, nella rilettura coreografica di Giuliano Peparini.

