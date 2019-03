Proseguono le novità nella stagione di balletto del Teatro alla Scala di Milano. Anche con il terzo titolo in programma, ad aprile, un altro nome di assoluto spicco. Si tratta del coreografo Wayne McGregor, per il debutto scaligero e nazionale di ‘Woolf Works’, pluripremiato successo alla Royal Opera House Covent Garden. Ispirato al mondo umano, artistico e letterario di Virginia Woolf, sulla partitura originale del noto compositore Max Richter, vedrà straordinaria protagonista, così come al debutto, Alessandra Ferri, in uno dei lavori più emozionanti e intensi della sua carriera, accanto a Federico Bonelli, principal del Royal Ballet.

