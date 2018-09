Al via XVIII Biennale Danza di Lione

Dal 14 al 30 settembre sia apre a Lione, città Patrimonio mondiale Unesco dal 1998, la XVIII edizione della ‘Biennale de la danse’, una grande festa che investe tutto il centro cittadino con spettacoli all’aperto, corsi, mostre, performance, conferenze, défilé.

Manifestazione leader della contemporaneità, anche quest’anno il direttore artistico Dominque Hervieu ha lanciato la sua personalissima sfida per una cartellone eclettico e diversificato (37 spettacoli, 23 creazioni e prime internazionali) nella scelta degli autori e della compagnie, soprattutto trampolino di lancio per far conoscere al mondo i nuovi, giovani creatori.

Ogni edizione sceglie un tema che definisce la tonalità e orienta la selezione degli spettacoli e dei ballerini. Quest’anno, per esempio, la coreografia della sfilata popolare è dedicata alla Pace nel Mondo nel ricordo del 170esimo anniversario dell’abolizione della schiavitù (1848), del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (1918), del 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), ma anche del 50esimo anniversario dell’assassinio di Martin Luther King (1968).