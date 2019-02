Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia. Al via, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dal 10 al 26 febbraio, Equilibrio Festival dedicata alla creatività contemporanea dei Paesi del Nord. Un nutrito cartellone di appuntamenti, non solo coreografici, ma anche musicali, di incontri e proiezioni, di light & visual art sound performance che vedrannno protagonisti al debutto della manifestazione, curata da Roger Salas, Mats Ek e la moglie Ana Laguna, due delle personalità più rappresentative e affascinanti della danza del nostro secolo accanto al danzatore Yvan Auzely (‘Memory’, ‘Old and door’, proiezione in prima nazionale, ‘Axe’), seguiti da Ina Christel Johannessen con la sua compagnia Zero Visibility Corp (12 febbraio) e lo spettacolo ‘Frozen songs’. Una pièce che ricorda al pubblico che nell’isola di Svalbard, vicino al Polo Nord, è custodita l’origine della vita e il futuro del mondo con i suoi 900mila semi. La coreografa norvegese ha collaborato per il suo lavoro con il duo musicale belga Stray Dogs e per i video con gli artisti cinesi Feng Jiangzhou e Hang Lin. La Svezia sarà ancora presente con il Danish Dance Theatre e Siren’ (14), firmato da Pontus Lidberg sulla Sonata per pianoforte n.18 di Schubert e brani originali di Stefan Levin, liberamente ispirato al mito della ‘Sirena’ per raccontare il mito, ma anche il desiderio, l’estro creativo, la solitudine. In cartellone anche il finlandese Alpo Aaltokoski con il suo gruppo e uno dei più recenti lavori, ‘Brothers’ (17), il norvegese Hallgrim Hansegard con ‘Gotoguta’, una miscela esplosiva di musica e danza folk, con violini che eseguono brani classici e tradizionali.

