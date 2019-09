Sarà la sua ultima volta in scena da ‘solo’ per Akram Khan, uno dei maggiori autori della scena contenporanea. Origini bengalesi, ma nato in Inghilterra (classe 1974) il celebre coreografo e danzatore si esibirà, per il RomaeuropaFestival, al Teatro Argentina con ‘Xenos’ su musiche originali composte da Vincenzo Lamagna. Uno spettacolo ‘politico’ nato nel 1918 per il centenario della I Guerra Mondiale. “Con questo ‘solo’ voglio ricordare gli ultimi della storia”, ha spiegato Akram Khan, che nella sua lunga carriera ha lavorato con Sylvie Guillem e Juliette Binoche, con Anish Kapoor e la pop star Kylie Minogue.

Fonte