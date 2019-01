Giungeranno a Roma il 20 gennaio (unica replica il 21), all’Auditorium Parco della Musica, le più grandi star del firmamento della danza mondiale. Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con ‘Les Etoiles’, gala a cura di Daniele Cipriani che porta in Italia grandi interpreti provenienti dalle maggiori compagnie internazionali. Per la prima volta nella capitale Vladislav Lantratov e Maria Alexandrova si esibiranno nel passo a due tratto dal balletto -scandalo dedicato a ‘Nureyev’, firmato dal coreografo Yuri Possokhov, che ha debuttato a Teatro Bolshoi di Mosca nel dicembre 2017.

