Giulia De Lellis è stata offesa da uno sconosciuto mentre era in macchina. A raccontare l’aneddoto è stata proprio la vulcanologa più famosa d’Italia che – dopo aver specificato di essere una persona super attenta e prudente alla guida – qualcuno l’ha offesa perché stava andando a 40 km/h per cercare parcheggio.

La cosa più bella di questo racconto ovviamente è la cronologia delle sue storie di Instagram: nelle prime si vede Giulia De Lellis che guida con lo smarthone in mano riprendendo il paesaggio mentre canta canzoni di Giorgia, nelle altre successive, invece, sottolinea come sia una ragazza prudente alla guida e che il ragazzo che l’ha offesa può andare a quel paese.

“Per la prima volta da quando ho la patente mi hanno detto zo***la perché andavo a quaranta all’ora perché cercavo un parcheggio. Sono scioccata. Non ho potuto nemmeno replicare perché capita che uno discute, parte la parolaccia, ma nessuno mi ha insultato. Mi ha affiancato, mi ha insultato ed ero talmente scioccata, perché non sapevo se guidare o rispondergli, che non ho risposto”. “Se per caso questo ragazzo mi dovesse incontrare, gli dico vaff****lo [gesto del dito medio, ndr]. Non mi puoi dire quelle parole perché vado a 40 km/h. Sono una persona attentissima. Non uso il cellulare. Maleducato!”