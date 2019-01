Meghan Markle ieri ha fatto una visita ufficiale ad un’organizzazione per il soccorso degli animali, incontrando alcuni volontari e gli addetti ai lavori.

All’interno dell’associazione (che si occupa di ospitare i cani in un rifugio che saranno poi addestrati per la pet therapy) la Duchessa ha incontrato alcune signore anziane ed una di loro (l’ultima, quella con il vestito a quadri) nel salutarla l’ha chiamata “fat lady”.

I media statunitensi hanno riportato la notizia in maniera polemica, ma in realtà – come riportato da alcuni fan della Markle – la signora in questione avrebbe parlato con un forte accento giamaicano e là quell’esclamazione rivolta ad una donna incinta non è un’offesa, bensì un complimento: dire ad una donna in stato interessante di essere una “signorona” significa infatti sottolineare che la gravidanza sta procedendo bene e che la futura mamma è in salute.

Nel dubbio Meghan Markle non sembrerebbe aver preso quell’esclamazione in maniera negativa, dato che fra le risate dei presenti ha risposto “I’ll take it“, ovvero “Lo accetto” / “Lo incasso“. Ecco il video:

“You’re a fat lady”: Pregnant Meghan Markle laughed off one woman’s comment on her growing baby bump during a charity visit. “I’ll take it,” the Duchess of Sussex replied. https://t.co/kCh8EJFTri pic.twitter.com/Ovb4JCaAhb — ABC News (@ABC) 17 gennaio 2019

Do my ears deceive me? Quite possibly the first time the Duchess of Sussex has been called a “fat lady” and loved it pic.twitter.com/xR2NelQyAW — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 16 gennaio 2019

This is how Jamaicans talk. This a jamaican lady. It meant that Meghan is very pregnant. She meant no harm. — queenbhuie (@queenbhuie) 16 gennaio 2019

Jamaican or straight out of any black African country. We take pride in maternity. It was a compliment. — Veronique Gerring (@VeroniqueKambaG) 16 gennaio 2019